Guinée: le leader politique Etienne Soropogui arrêté après avoir critiqué la junte

Le leader politique guinéen, président de Nos Valeurs communes, Etienne Soropogui, a été arrêté samedi à Conakry par la gendarmerie nationale, confirme son avocat Me Salifou Béavogui.

Avec notre correspondant à Conakry, Mokhtar Bah

Etienne Soropogui sortait d’une émission de grande écoute de la radio privée locale Radio fim FM lorsqu’il a été arrêté après avoir critiqué la junte au pouvoir en Guinée. Il a été conduit à la brigade de recherche et des investigations judiciaires de la gendarmerie, dans la banlieue de Conakry. Les autorités n’ont, elles, pas communiqué sur les raisons de cette arrestation.

« Dès qu’il a quitté la radio, une cinquantaine de gendarmes, selon les informations qu’il m’a fournies, l’ont intercepté et l’ont conduit à la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale où il a été retenu, sans qu’aucune infraction ne soit notifiée pour le moment », confirme à RFI son avocat qui précise qu’il est en contact permanent avec son client.

Il dénonce une arrestation « arbitraire et injuste qui ne repose sur la base d’aucune loi ». « Il n’a pas été encore interrogé et on ne lui a rien notifié, absolument rien. Il est en attente. Est-ce une garde à vue qui a déjà commencé ? Rien ne lui a été notifié conformément à la loi. Il est là et malheureusement, il [a] passé sa première nuit à la gendarmerie en toute illégalité », commente l’avocat.

