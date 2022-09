Congo-B : le hareng se fait rare et coûte de plus en plus cher à Pointe-Noire

À Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, le prix du hareng s'envole en 2022. (illustration) AP - Robert F. Bukaty

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le hareng est incontestablement le poisson le plus prisé par les populations de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo-Brazzaville. Mais il se fait de plus en plus rare et son prix est élevé. Les marchands dénoncent la surpêche pratiquée notamment par les Chinois et appellent les autorités municipales à combattre la flambée des prix de toutes les denrées.