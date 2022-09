RDC: des journées «ville-morte» à Goma à l'appel de la société civile

La Lucha appelle à une opération «ville-morte» dans la ville de Goma sur la rive ouest du lac Kivu. © MONUSCO/Tony Tumba

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans l’est de la République démocratique du Congo, la tension ne faiblit pas entre la société civile et les autorités politico-militaires. Des mouvements citoyens et la société civile appellent à deux journées de grève générale pour exiger entre autres des opérations militaires devant déloger les rebelles du M23 qui contrôlent la cité de Bunagana depuis plus de trois mois.