Sénégal: 20 ans après le naufrage du Joola, les attentes encore nombreuses des victimes

Le Joola, bateau qui faisait la navette entre Dakar, la capitale, et Ziguinchor, au sud du pays, a coulé le 26 septembre 2002 au large de la Gambie, faisant officiellement 1 863 morts, plus de 2 000 selon les associations de familles de victimes, et seulement 64 survivants, dont un Français. Une des plus grandes catastrophes de la navigation civile au monde, plus meurtrière encore que le Titanic, rappelle notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier.

Le Joola était plein à craquer, ce jour-là. Il y avait, à son bord, des élèves et étudiants qui retournaient à Dakar pour la rentrée scolaire et universitaire, des militaires, une équipe de football et les « banabanas », ces commerçantes qui vendent les produits casamançais dans un marché de la capitale. Au total, près de 2 000 personnes étaient à bord de ce bateau, dont la capacité maximale était de 580 passagers. Une surcharge d'un navire qui était en mauvais état, une mer agitée, une probable erreur de manœuvre du commandant de bord… Face à ces facteurs cumulés, le Joola s'est renversé en pleine mer, vers 23h. Les secours mirent 18 heures à venir. Pratiquement tous les passagers avaient disparu dans l’océan.

En 2003, la justice sénégalaise a classé l’affaire sans suite, concluant que l’unique responsable était le commandant de bord, qui a sombré avec son navire. En France, malgré une expertise alarmante sur l’état du bateau, le long parcours judiciaire s'est terminé par un non-lieu, en 2018. Les familles de victimes et les rescapés revendiquent toujours que justice soit faite, mais aussi que le renflouement de l’épave soit enfin effectué. Vingt ans après le drame, le mémorial-musée, en cours de construction à Ziguinchor, n’est toujours pas terminé.