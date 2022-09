Kenya: mort soudaine de l'avocat Paul Gicheru poursuivi par la CPI et proche de William Ruto

L’avocat kényan Paul Gicheru a été retrouvé mort à son domicile à Nairobi lundi 26 septembre. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes de sa mort.

Avec notre correspondante à Nairobi, Florence Morice

L’avocat, âgé d’une cinquantaine d’années, a été retrouvé mort lundi soir dans son lit, selon sa famille, en banlieue de Nairobi. Les circonstances et les causes de ce décès restent pour le moment incertaines. Selon ses proches cités par la presse kényane, il aurait pris un repas puis serait allé se coucher sans se réveiller. Son fils, qui aurait partagé ce repas avec lui, se serait plaint de douleurs à l’estomac avant d’être hospitalisé. La Commission kényane des droits de l'homme se dit « préoccupée » par cette nouvelle « choquante » et exhorte les autorités à « conduire une enquête rapide et concluante ».

Fin des investigations contre William Ruto ?

Le décès de Paul Gicheru intervient alors que le procès engagé contre lui à La Haye touchait à sa fin ; les juges étaient en train de délibérer, même si la date du verdict n'était pas encore fixée. L'avocat était poursuivi par la CPI qui l’accusait d’avoir soudoyé et intimidé des témoins dans la procédure engagée contre William Ruto pour crimes contre l’humanité dans les violences post-électorales de 2007-2008, et qui s’était conclue en 2016 par un non-lieu, faute de preuves et de témoignages. Le décès de l’accusé devrait entraîner la clôture du dossier sans que les juges aient finalement à se prononcer sur ces accusations.

Sollicité par RFI le bureau du procureur de la CPI n’a pas souhaité commenter. L’avocat de Paul Gicheru à La Haye, lui, s’est dit « dévasté par la perte » de son client. Ce décès suscite une vive émotion au Kenya. L’association des juristes kényans « exhorte » la police à « accélérer » l’enquête sur les causes de la mort et souhaite un prompt rétablissement à son fils hospitalisé « dans un état critique » selon l’association.

William Ruto n'a pas commenté la mort de Gicheru, il a tenu ce mardi son premier Conseil des ministres et annoncé la composition de son nouveau gouvernement.

