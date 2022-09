Tchad: beaucoup d’attente autour du comité chargé de définir la nouvelle forme de l’État

Le président de la transition du Tchad, Mahamat Déby à l'ouverture du Dialogue national, le 20 août 2022. AFP - AURELIE BAZZARA-KIBANGULA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Tout le monde a les yeux fixés sur le comité ad hoc crée vendredi dernier après une suspension exceptionnelle des travaux du Dialogue national inclusif et souverain. Il a pour mission de définir la forme de l’État et des institutions qui seront chargées de gérer la transition et l’après-transition. Pour de nombreux Tchadiens, ces questions sont cruciales mais très sensibles car elles constituent le principal enjeu de ce dialogue.