Le gouvernement tchadien annonce le versement de 10 milliards de FCFA aux victimes d'Habré

La présidence tchadienne vient de donner instruction au ministre des Finances d'apporter sa contribution au Fonds fiduciaire chargé d’indemniser les victimes des années Hissène Habré. Le gouvernement a annoncé le versement de 10 milliards de francs CFA en attendant de savoir où en est l'Union africaine dans la mise en place de ce Fonds fiduciaire.

Cinq ans après la condamnation de l’ancien dictateur aujourd’hui défunt, les trois associations se désespèrent de voir les victimes toucher enfin les indemnités promises, même si elles reconnaissent que « quelques petits pas » qui ont été faits au cours des deux dernières années.

L’Union africaine qui chapeaute le Fonds fiduciaire lui a alloué une somme de 5 millions de dollars. De son côté, le gouvernement tchadien a mis depuis l’année passée un immeuble à disposition du secrétariat de ce Fonds, et il s’est engagé depuis une dizaine de jours à alimenter ce panier d’un premier apport de 10 milliards de francs CFA, quelque 15 millions de dollars américains. Mais impossible pour le moment de dire si oui ou non cet argent a déjà été débloqué.

Hawa Gamane, qui dirige l’une des trois associations des victimes de Hissène Habré se dit satisfaite par la décision du gouvernement tchadien, « un exemple pour tous les autres bailleurs », dit-elle, en rappelant que « on est encore loin du compte ». Ce sont au total quelque 150 millions de dollars qui doivent réunis en vue d’indemniser les victimes du régime Habré.

C’est un acte hautement responsable de la part du gouvernement. Clément Abaïfouta, fondateur de l'Association des victimes Hissene Habre

« C’est une honte »

Ces trois associations, qui assurent avoir déjà recensé plus de 1 600 morts parmi ces victimes depuis le procès Habré appellent l’Union africaine à agir au plus vite, « avant qu’il ne soit trop tard ». « C’est une honte, le Conseil d’administration a été créé depuis l’année passée, mais il n’a pas encore ténu sa première réunion officielle », a fustigé Clément Abaïfouta. Aucun responsable de l’organisation africaine n’a voulu réagir.

Hissène Habré, l’ancien président qui a dirigé le pays de 1982 à 1990, et dont le régime a fait plus de 40 000 morts, avait été condamné en 2017 à la perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Il est mort en août 2021 à Dakar, à 79 ans.

