Procès du Centrafricain Abdel Kani devant la CPI: pas de crimes de guerre, affirme la défense

Mahamat Said Abdel Kani entre dans la salle d'audience de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, le lundi 26 septembre 2022. Le procès d'un commandant présumé d'un groupe rebelle majoritairement musulman de la République centrafricaine s'est ouvert. Mahamat Said Abdel Kani est accusé de « crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ». © AP Photo/Peter Dejong, Billard

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au deuxième jour du procès de Mahamat Saïd Abdel Kani devant la Cour pénale internationale à La Haye, la parole était à la défense. L’ex-commandant de la Seleka est poursuivi pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis entre avril et août 2013, alors qu’il était de facto à la tête de l’Office central de répression du banditisme (OCRB). Il plaide « non coupable » des sept chefs d’accusation portés contre lui.