Tchad: le comité ad hoc a rendu ses propositions

Au Tchad, le comité ad hoc mis en place par le présidium du Dialogue national inclusif en vue de faire des propositions sur la forme de l’État et des institutions après la transition, a rendu son verdict ce mercredi après-midi.

Éligibilité ou non du président et des membres du Conseil national de transition, la junte militaire qui dirige le pays, ou encore la question de la forme de l’État, sont autant de sujets sensibles sur lesquels le Comité ad hoc était attendu. De l’avis de nombreux observateurs présents sur place, il a tenté de couper la poire en deux, en autorisant le président Mahamat Idriss Déby Itno, qui va devenir président de transition avec des pouvoirs élargis, de se présenter aux futures élections, malgré sa promesse.

Le comité reconnaît d’autre part que le pays est aujourd’hui divisé entre ceux qui militent pour un État unitaire fortement décentralisé et ceux qui prônent un État fédéral. Il a donc proposé deux référendums qui vont permettre aux Tchadiens de décider de leur avenir. Un premier sur une Constitution de 1996 révisée, et un second au cours duquel ils devront choisir entre un État unitaire ou une fédération.

Les 19 membres du comité se sont également prononcés sur de nombreux autres sujets. Ils proposent notamment une prolongation de la transition pour deux ans maximum, la dissolution du Conseil militaire de transition, un mandant présidentiel de six ans renouvelable une fois sans possibilité de révision ou encore le maintien de l’actuel Conseil national de transition, dont le nombre de « conseillers nationaux » serait multiplié par deux.

Enfin, tous ceux qui avaient fourbi leurs armes pour un débat qui s’annonçait houleux sont repartis déçus après la décision du président du présidium, Gali Gatta Ngothé, de renvoyer les débats et l’adoption et ces propositions à demain matin.

