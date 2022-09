Bénin: le gouvernement prévoit d'interdire le droit de grève dans trois nouveaux secteurs

Le transport maritime béninois pourrait être interdit de droit de grève (image d'illustration). © Prosper Dagnitche / AFP

Le transport aérien et maritime et les hydrocarbures pourraient bientôt être interdits de droit de grève. Un projet de loi modifiant et complétant la loi existante, très controversée et toujours critiquée, est transmis aux députés pour étude et vote Le pouvoir a dit avoir sollicité cette modification en raison du contexte sécuritaire de plus en plus exigeant.