Comité ad hoc Tchad: l'heure des débats a commencé

Vue aérienne de Ndjamena (image d'illustration). © David Baché/RFI

Après la présentation mercredi 28 septembre par un comité ad hoc de propositions sur la forme de l’État ou l’éligibilité de Mahamat Idriss Déby Itno, c’est l’heure des débats depuis jeudi. Premiers à prendre la parole, quelque 150 hommes et femmes politiques qui se sont succédé au micro pendant six heures. Et contrairement à ce que certains craignaient pour des sujets aussi clivants, tout s’est déroulé dans la discipline et l’écoute.