Salaires des députés en RDC: deux élus dans la tourmente

L'Assemblée nationale congolaise, le 19 août 2019 au Palais du Peuple à Kinshasa. (image d'illustration) JUNIOR D.KANNAH / AFP

L’Assemblée nationale annonce la mise en place d’une commission spéciale qui aura pour but d’entendre les députés de l’opposition Jean-Baptiste Kasekwa et Delly Sessanga. Les deux élus étaient parmi les rares à avoir confirmé qu’ils recevaient comme leurs collègues des émoluments qui peuvent atteindre jusqu’à 21 000 dollars par mois. Ces chiffres ont toujours été rejetés par la majorité présidentielle qui accuse Jean-Baptiste Kasekwa et Delly Sessanga de populisme.