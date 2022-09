Tchad: l'Union africaine clarifie sa position sur l'éligibilité du président du CMT

Le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno lors de la cérémonie d'ouverture du dialogue national inclusif et souverain, le 15 janvier à Ndjamena, la capitale tchadienne. AFP - AURELIE BAZZARA-KIBANGULA

Texte par : Esdras Ndikumana Suivre 2 mn

L’Union africaine était attendue au tournant. Il y a un peu plus d’un an, l’organisation africaine avait décidé d’accompagner le Conseil militaire de transition dirigé par le fils du président défunt Mahamat Idriss Déby après la mort de son père le 20 avril 2021. Cette fois, le Conseil paix et sécurité s'est voulu ferme. Il a rappelé, lors de sa dernière réunion le 19 dernier, qu’aucun membre du CMT ne pourra être candidat à la fin de la transition, et s’en tient toujours à une seule transition de 18 mois.