RDC: une centaine de «kulunas» interpellés dans une opération policière à Kinshasa

Dans la capitale de RDC, les communes de Lingwala et Kinshasa ont été bouclées vendredi 30 septembre par la police à la recherche des « kulunas », ces gangs accusés de violences contre les habitants. Des barrières ont été érigées, empêchant ainsi tout accès et sortie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Seuls les médecins, écoliers et enseignants avaient droit de passer, vendredi matin, dans les communes bouclées de la capitale. Des centaines des suspects ont été arrêtés. L’opération s’est déroulée sans dérapage, assure le chef de la police de Kinshasa, le général Sylvain Kasongo : « On a bouclé la commune de Lingwala et Kinshasa. C’est une programmation de la police. De ce côté-là, il y avait des "kulunas". Avec notre fichier criminel et la cartographie criminelle, on a décidé de boucler juste des "kulunas". »

115 « kulunas » arrêtés

De nombreuses personnes ont été relâchées après les interpellations de la matinée, explique le général : « On a interpellé 565 personnes, mais nous avons retenu 115 personnes ciblées. Ces personnes étaient recherchées, des malfaiteurs, des "kulunas" reconnus. Il y a des dossiers que nous retenons. Ceux qui avaient commis des faits mineurs seront envoyés à Kanyama Kasese. Et les autres, s’il y a des victimes qui se présentent, on va les envoyer devant les instances judiciaires. Il y a l'émergence des "kulunas" mais ce n’est pas comme les gens dramatisent sur les réseaux sociaux. »

Les actions des forces de l'ordre devraient continuer dans la capitale afin de retrouver d'autres « kulunas » : « Ça va se poursuivre à travers toutes les communes de la ville de Kinshasa pour décourager tous les délinquants juvéniles, pour permettre à la population honnête de vaquer librement à ses occupations. »

Des affrontements entre « Kuluna » dans la commune de Lingwala, dans le nord de Kinshasa en 2012 (Image d'illustration). © Junior D. Kannah / AFP

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne