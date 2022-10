Reportage

Kenya: le coût de la vie continue d’augmenter et pèse toujours plus sur les ménages

Une femme vend des tomates sur un marché de Nairobi (image d'illustration) SIMON MAINA / AFP

L’inflation a atteint 9,2% en septembre selon le bureau des statistiques kényans, contre 8,5% en août. Elle est en hausse continue depuis sept mois et a atteint son plus haut niveau en un peu plus de cinq ans. Cette augmentation est principalement liée à l’envolée des prix alimentaires, du carburant, de l’électricité et du gaz ces derniers mois. Des conséquences cumulées du Covid-19, de la sécheresse qui sévit dans le pays et de la guerre en Ukraine. Une situation économique qui pèse sur le quotidien des Kényans