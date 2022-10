Libye: la Cour des comptes épingle le gouvernement Dbeibah pour sa corruption

Le chef du gouvernement libyen Abdel Hamid Dbeibah le 15 avril 2021 à Moscou. via REUTERS - POOL

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La plus haute autorité financière libyenne, la Cour des comptes, épingle le gouvernement sortant d'Abdel Hamid Dbeibah pour ses dépenses et ses «délits financiers». Dans son rapport de l’année 2021 publié mardi, la Cour des comptes indique que ce gouvernement a dépassé le plafond des dépenses qui lui était allouées et n’explique pas la plupart du temps comment l'argent public a été utilisé.