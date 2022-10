Reportage

Niger: la collaboration à l'œuvre entre Français et Nigériens lors de l’opération Almahaou

Soldat de l'armée du Niger en patrouille (illustration). ISSOUF SANOGO / AFP

Au Niger, c’est une illustration de la cohabitation entre les soldats français déployés sur place et leurs hôtes nigériens à la base militaire de Ouallam, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale Niamey, non loin de la frontière malienne. Même si chacun occupe un espace spécifique, la planification et la conduite des opérations se font en étroite collaboration. Explications sur la manière dont ce partenariat de combat se traduit concrètement sur le terrain.