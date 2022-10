Éthiopie: l'aviation érythréenne entre en action dans le Tigré

La guerre continue dans le Tigré, dans le nord de l'Éthiopie. Ce dimanche 3 octobre, les forces tigréennes ont annoncé un repli stratégique hors de la région de l'Amhara, sur le front sud. Ailleurs, les lignes d'affrontement semblent stabilisées, aucun camp de n'ayant pris le dessus, tandis que l'aviation est entrée en action la semaine dernière, notamment l'aviation érythréenne.

Publicité Lire la suite

Les Mig-29 de l'aviation érythréenne ont effectué au moins quatre sorties au-dessus du Tigré en une semaine : c'est ce que confirme une source de l'aviation érythréenne à nos confrères de Radio Erena. On ignore encore quelles cibles ont été frappées, mais c'est la première fois cette année que les chasseurs-bombardiers d'Asmara sont engagés au-dessus du territoire de son voisin éthiopien.

« Les enrôlements de force ont redoublé en Érythrée, raconte encore le journaliste Amanual Ghirmay, de Radio Erena. Le gouvernement a lancé une campagne de don du sang pour soutenir les soldats. Tout le monde a bien compris que c'était la guerre. »

L'aviation éthiopienne pour sa part a frappé les centres urbains de Dedebit et Shire, dans le nord-ouest, et surtout d'Adi Daero, tuant au moins cinq civils mardi dernier, selon des sources humanitaires et diplomatiques. Le gouvernement d'Addis-Abeba a reconnu qu'il s'agissait bien de ses avions qui visaient des « caches d'armes », et non ceux d'Asmara, comme le prétendaient les Tigréens.

Mais hormis autour la ville de Sheraro, dans l'ouest, les belligérants n'ont fait aucune percée significative. Un observateur militaire indique toutefois que les troupes érythréennes qui menaçaient l'est de la capitale du Tigré, Mekele, par la région Afar, ont reculé ces derniers jours. Et dimanche, le commandement tigréen a annoncé un repli tactique de ses forces qui s'étaient avancé vers le sud dans le Nord-Wollo, sur la route pénétrant dans la région Amhara depuis leur capitale.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne