Madagascar: début du recensement des électeurs en vue de la refonte de la liste électorale

À Madagascar, la Commission Électorale Nationale Indépendante commence le recensement des électeurs en vue de la refonte totale de la liste électorale. © L. Bezain/RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La Commission électorale nationale indépendante a commencé ce week-end le porte-à-porte auprès des ménages de toute l'île. Une opération qui va se poursuivre pendant trois mois. La refonte complète de la liste électorale doit avoir lieu tous les 10 ans. Une étape cruciale en vue des prochaines élections et notamment de la présidentielle de 2023, et ce d'autant plus que le fichier de la Ceni avait été remis en cause par différents partis politiques et simples citoyens lors des précédentes élections. Quelque 5 000 agents recenseurs ont été déployés dans le pays.