Burkina Faso: le chef du groupe Wagner Evgueni Prigojine «soutient» le capitaine Traoré

L'homme d'affaires et créateur de Wagner Evgueni Prigojine, le 9 août 2016. © Alexander Zemlianichenko/AP

Texte par : David Baché 1 mn

Le Burkina attise les appétits de la Russie, et spécialement du groupe Wagner. Le nouvel homme fort du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, a ouvertement fait part de son intention de se rapprocher de « nouveaux partenaires ». Il cite notamment la Russie. Evgueni Prigojine, créateur du groupe Wagner et proche de Vladimir Poutine, s'est exprimé à deux reprises : le jour même du coup d'État et le lendemain, samedi, confirmant ainsi son intérêt pour le Burkina.