Des rebelles du M23 se trouvent-ils en Centrafrique dans le but d’intervenir en RDC ?

Cette photographie aérienne prise le 1er avril 2022 montre le mont Sabyinyo, un repaire du groupe armé M23/ARC, qui marque la frontière entre la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda. AFP - ALEXIS HUGUET

La rumeur de la présence de ces miliciens circule depuis plusieurs mois dans le pays. Elle prospère sur la crise entre Kinshasa et Kigali, et sur la forte implication et la présence militaire rwandaise en Centrafrique. Le gouvernement centrafricain dénonce lui des « élucubrations » visant à saper la relation avec Kinshasa.