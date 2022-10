Le navire scientifique sud-africain S.A. Agulhas II part explorer des zones marines peu étudiées

Une nouvelle mission vient de commencer pour le bateau d'explorations S.A. Agulhas II. Ce navire scientifique sud-africain a quitté la ville du Cap lundi pour une mission dans l'océan Indien occidental. Elle doit durer deux mois, jusqu'à fin novembre et elle est mise en place par la Société des explorations de Monaco. Le bateau fera bientôt escale à Maurice puis à la Réunion et aux Seychelles. Objectif principal : explorer des zones marines peu étudiées, situées dans les eaux internationales pour alerter sur la nécessité de mieux les protéger.

Avec notre correspondant à Johannesburg, Romain Chanson

Cap sur Saya de Malha. Un banc de sable découvert par des navigateurs portugais il y a 500 ans et qui se situe juste sous le niveau de la mer, comme une île invisible. Nous sommes ici dans les eaux internationales, entre Maurice et les Seychelles. C'est l'un des plus grands herbiers sous-marin au monde. Les scientifiques vont prélever des échantillons d'eau, vont étudier la faune et la flore des fonds marins, les coraux, les tortues marines et les courants.

Les scientifiques veulent aussi savoir si le milieu a déjà été dégradé. Notamment par les pêcheurs, venus d'Inde ou de Chine qui pourrait abîmer cet espace avec leurs chalutiers. Les études sur Saya de Malha doivent servir de projet pilote pour convaincre notamment les Nations unies de créer des instrument juridique pour protéger la haute mer.

Au total, ce bateau transportera 100 passagers, des scientifiques de plusieurs disciplines, de artistes et documentaristes. Des étudiants aussi, dont 10 venus des Seychelles et de Maurice. La mission s'intéressa également à l' atoll d’Aldabra et l'île Saint Brandon pour laquelle les connaissances restent limitées. Bref, il reste encore beaucoup de choses à découvrir.

► Les prochaines escales :

Maurice : 10-12 octobre puis 22-24 novembre

La Réunion : 13-14 octobre

Les Seychelles : 28-31 octobre

► En savoir plus : https://www.monacoexplorations.org/decouvrir-la-mission/

