Pré-COP27 en RDC: Kinshasa confirme son intention d'exploiter ses blocs pétroliers

Avec notre correspondance à Kinshasa, Patient Ligodi

Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a même plaidé pour que le monde prenne une position commune sur les cas de force majeure qui justifieraient par exemple le fait que son pays décide de lancer des appels d’offres pour l’exploitation des blocs pétroliers alors que le monde veut sortir des énergies polluantes. La question est au cœur des échanges entre autorités congolaises et américaines depuis septembre.

Quand la RDC a lancé officiellement les appels d’offres pour l’exploitation de ces blocs pétroliers, beaucoup de pays occidentaux avaient émis des réserves, mais très peu s’étaient manifestés publiquement et aucun, si ce n’est un seul, à savoir les États-Unis, avaient proposé un cadre d’échange.

Les discussions à proprement parler ont commencé à ce sujet début août avec l’arrivée à Kinshasa du secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Elles se sont poursuivies en septembre avec le séjour de travail dans la capitale congolaise d’Amos Hochstein, envoyé spécial de l'administration Biden et coordinateur des affaires énergétiques internationales.

D’après de sources diplomatiques, les autorités congolaises sont restées intransigeantes sur la majorité de ces actifs pétroliers et gaziers. Cependant, elles restent attentives aux critiques sur au moins six blocs qui chevauchent des aires protégées.

Des organisations comme Greenpeace parlent de neuf sites qui seraient à problème et non six. Elles insistent pour l’abandon de tout le projet.

