RDC: de nouvelles arrestations après les violences intercommunautaires dans le Mai-Ndombe

Les autorités annoncent la tenue imminente d'un forum pour la paix dans la province du Mai-Ndombe. La date précise reste à fixer, mais y seront face-à-face, les communautés Yaka et Teke qui s’affrontent sur place depuis plusieurs semaines. Ces violences ont déjà fait de nombreuses victimes et des centaines de déplacés. La situation semble atténuée avec le renforcement de la présence militaire dans la contrée. Le gouvernement a fait état d'arrestations dans les rangs des présumés meneurs.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda Wa Kamanda-Muzembe

La situation de Kwamouth, dans la province du Maï-Ndombe, est en passe d’être maîtrisée, selon le ministère de la Défense. Il affirme que les forces de défense et de sécurité intensifient leurs patrouilles sur cette zone, et qu’elles ont totalement pris le contrôle des deux axes principaux : Mongata-Masambio-Bandundu ville d’une part, et Masambio-Kwamouth d’autre part.

De nombreux meneurs présumés des violences ont été arrêtées et sont interrogés sur place dans le Maï-Ndombe, d’autres ont été conduits à l’état-major de la première zone de défense, à Kinshasa. D’autres suspects ont réussi à s’enfuir. Le ministre Gilbert Kabanda évoque des opérations de ratissage prévues dans la province voisine du Kwilu.

Un forum pour la paix et des assises

Le forum pour la paix, bientôt prévu à Kinshasa par le ministère de l’Intérieur, interviendra donc après d’autres assises. Ces dernières ont été initiées la semaine dernière par l’ancien premier ministre Adolphe Muzito et la société civile, pour réfléchir sur les voies et moyens de prévenir la multiplication des conflits communautaires en RDC. Adolphe Muzito, aujourd’hui député national, a ainsi proposé de réviser la loi foncière pour remédier à ces conflits communautaires.

D’autres voix s’élèvent pour réclamer également un procès autour des événements de Yumbi ayant eu lieu dans la même province en 2018, pour dissuader d’éventuels d’autres groupes qui seraient tentés de provoquer d’autres violences. Les 16 et 17 décembre 2018, des centaines de personnes ont été tuées (535 selon HRW), et plus d'une centaine d'autres blessées.

