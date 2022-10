Vidéo

«La combattante» Marie-José Tubiana, 92 ans, aide les réfugiés du Darfour

03:32 Marie-José Tubiana, 92 ans, « La combattante » dans le film de Camille Ponsin. © Siegfried Forster / RFI

Texte par : Siegfried Forster Suivre

C’est le portrait d’une femme extraordinaire. À 92 ans, Marie-José Tubiana, ethnologue française retraitée, se sert encore de son immense savoir pour venir en aide aux réfugiés du Darfour, cette région à l’ouest du Soudan où la guerre civile et le génocide ont causé, ces vingt dernières années, plus de 300 000 morts et 3 millions de déplacés. Lauréat du Grand prix du documentaire national au Fipadoc 2022 à Biarritz, « La combattante », très soigneusement réalisé par Camille Ponsin, sort ce mercredi 5 octobre dans les salles en France.