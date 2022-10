La signature d'un accord énergétique entre la Libye et la Turquie suscite un tollé régional

«Nous allons commencer dès que possible les activités d'exploration et de forage» dans une zone de Méditerranée orientale riche en hydrocarbures, avait annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan, lors d'un discours à Ankara, le 16 janvier 2020. Adem ALTAN / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Selon plusieurs observateurs, ce nouvel accord initié par Ankara pourrait balayer d'un revers de main tous les efforts fournis ces derniers mois pour un rapprochement entre la Turquie, l'Égypte et l'Arabie saoudite, mais aussi entre la Turquie et le camp de l'est libyen dirigé par Khalifa Haftar. En Libye, la signature de l'accord contesté a semé des nouvelles divisions dans le pays, y compris au sein du camp de l'ouest.