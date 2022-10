Reportage

Madagascar: les feux de la décharge d’Andralanitra asphyxient la capitale

Ce mercredi 5 octobre, un épais nuage de fumée continue de planer au-dessus de la décharge d'Andralanitra. Et c'est toute la capitale, ici le quartier d'Ambatomaro, qui se retrouve emprisonné sous un voile de pollution. © S. Tétaud/RFI

Dans la capitale malgache, cela fait maintenant une semaine que d’épaisses fumées s’échappent de l’immense décharge à ciel ouvert d’Andralanitra, située dans l’Est de la ville. Un phénomène déjà enregistré l’an dernier, mais qui couplé aux feux de brousse et aux fumées des briquèteries disposées autour de la ville, plongent Antananarivo dans un brouillard irrespirable. Les taux de particules fines enregistrées sont 6 fois supérieures à celles recommandées par l’OMS. Les sapeurs-pompiers qui sont à pied d’œuvre, depuis 8 jours pour circonscrire les feux et réduire le plus possible ces émanations.