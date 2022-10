Dans un rapport, la FIDH décrypte les limites du système de justice centrafricain

Une vue générale de la Cour pénale spéciale (CPS), à Bangui, le 19 avril 2022. AFP - BARBARA DEBOUT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Dans un rapport qui vient de paraitre cette semaine en collaboration avec deux organisations locales, la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) appelle les autorités centrafricaines à améliorer les mécanismes judiciaires et non judiciaires dans le pays. Elle analyse aussi la complémentarité entre trois niveaux de juridiction : les juridictions locales (crimes de guerre et des crimes contre l'humanité peuvent y être jugés), mais aussi la Cour pénale spéciale, à Bangui, et la Cour pénale internationale, à La Haye.