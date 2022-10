En Guinée, le procès du massacre du stade de Conakry renvoyé au 10 octobre

Des accusés du procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée devant leurs juges, le 28 septembre 2022. AFP - CELLOU BINANI

Le président veut donner du temps au tribunal pour examiner les nombreuses exceptions soulevées par la défense, qui conteste toute une partie de la procédure. Notament la détention du capitaine Moussa Dadis Camara, président de la junte au moment des faits et accusé pour complicité de meurtres, viols en masse, tortures, coups et blessures volontaires et séquestration, entre autre.