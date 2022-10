Environnement: y a-t-il une place pour le vélo à Dakar?

Vendeurs dans des magasins de rue, quartier du Plateau, Dakar, Sénégal. RFI/Paulina Zidi

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La « Semaine de la mobilité durable et du climat » se poursuit jusqu’au vendredi 7 octobre. Experts et acteurs sont réunis à Dakar pour échanger sur les défis et solutions innovantes en matière de transports urbains et d’aménagements face aux changements climatiques. Un atelier a notamment été consacré à la place du vélo dans l’agglomération de Dakar, qui compte près de 4 millions d’habitants.