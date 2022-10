Le principal poste-frontière entre la RDC et la Zambie fermé après la mort de deux chauffeurs

Kasumbalesa, à la frontière avec la Zambie. (image d'illustration) AFP PHOTO / MARC JOURDIER

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le poste-frontière de Kasumbalesa, l’un des plus importants au sud de la RDC, est fermé du côté zambien depuis ce mercredi 5 octobre. Plus rien ne passe. Le syndicat regroupant des camionneurs congolais et étrangers a appelé à cinq jours de grève, jusqu'au 10 octobre. Ils protestent contre, selon eux, l’assassinat la semaine dernière de deux chauffeurs zambiens sur le sol congolais. Les autorités congolaises et zambiennes affirment, pour leur part, qu’il s’agissait de morts naturelles.