Rwanda: trois journalistes de Iwacu TV acquitté après quatre ans sous les barreaux

Antoine Kaburahé, le directeur du groupe de presse indépendant Iwacu, le 19 mai 2015 à Bujumbura. © JENNIFER HUXTA / AFP PHOTO

Au Rwanda, trois journalistes de la web TV Iwacu TV ont été acquittés mercredi 5 octobre après quatre années de détention. Les trois journalistes Damascene Mutuyimana, Shadrack Niyonsenga et Jean Baptiste Nshimiyima avaient été arrêtés en octobre 2018 et poursuivis pour « incitation à l'insurrection » et « diffusion de fausses informations ».