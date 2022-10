Tchad: coup d'accélérateur des autorités pour éviter un «vide constitutionnel»

Vue aérienne de Ndjamena. © David Baché/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Tchad, c’est une véritable course contre-la-montre qui est lancée afin d’installer de nouvelles institutions issues du dialogue national avant la fin de la transition, prévue dans moins de deux semaines. Après un pré-dialogue plusieurs fois reporté et qui a duré cinq mois et un dialogue national qui a pris un mois et demi, ceux qui supervisent ce processus ont mis un coup d’accélérateur pour éviter le vide institutionnel qui guette les institutions de transition.