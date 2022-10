Un an et demi de captivité au Mali pour le journaliste français Olivier Dubois

Mon amour, le temps passe, mais le silence et la distance ne changent rien. Je suis là avec un espoir inébranlable. Je ne t'abandonne pas et je continue de me battre pour toi. Et je t'aime tellement fort. Ne doute jamais de tout ça. Jamais je ne te laisserai. J'ai tellement besoin de toi et tu es ma raison de respirer. Et c'est pour ça qu'il faut que tu tiennes, s'il te plaît. Je sais dans mon cœur à quel point c'est dur. Mais tout ça aura une fin et tu rentreras à la maison. Cette épreuve nous rendra plus fort que jamais. Nous aurons déjà vécu le pire. Accroche-toi à ça, nos enfants et à moi. Tu es la personne que nous aimons le plus sur cette terre. Et je sais que tu penses la même chose que nous. Tu disais toujours : "quand tu souris, je suis heureux". Tous tes mots résonnent en moi, tout mon amour aussi. Merci pour cette force que tu nous donnes.