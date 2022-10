Sur nos antennes

Afrique midi: la dernière d'Assane Diop sur RFI

De gauche à droite : Laurent Chaffard, rédacteur en chef du service Afrique de RFI, Christophe Boisbouvier, directeur de l'antenne Afrique de RFI, et Asanne Diop, grand reporter et présentateur à RFI, dans notre studio Jean Hélène pour la dernière d'Afrique midi de notre confrère. © RFI

Texte par : RFI Suivre | Carine Frenk Suivre | Assane Diop 3 mn

Quand il est arrivé à Radio France internationale, le mur de Berlin était encore debout et Nelson Mandela était encore en prison. Aujourd'hui, Assane Diop part à la retraite. Une retraite bien méritée, après plus de 35 ans de reportages, d'interviews et de présentation. À 12h30 en temps universel, ce samedi 8 octobre sur RFI, a eu lieu le dernier passage à l'antenne de notre confrère pour le journal d'Afrique midi. Nous souhaitons à Assane plein de bonheur dans sa nouvelle vie.