Burkina Faso: Ibrahim Traoré annonce la tenue d'«assises nationales» les 14 et 15 octobre

Le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé samedi la tenue les 14 et 15 octobre des « assises nationales » devant désigner un président de transition, avant l'organisation d'élections en 2024. Dès sa prise du pouvoir, il avait souligné qu’il n’était pas intéressé par la gestion du pouvoir politique. Son objectif était de se retrouver sur le terrain avec ses hommes pour la reconquête des localités sous contrôle des groupes armés terroristes.

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

« En vue de l'adoption de la charte de transition, il est convoqué des Assises nationales les 14 et 15 octobre » à Ouagadougou, indique un décret signé du capitaine Ibrahim Traoré, le chef de l’État. Ces assises vont rassembler les représentants de toutes les couches socio-professionnelles du pays : hommes politiques, syndicats des travailleurs, autorités coutumières et religieuses, et acteurs de la société civile.

Il s’agira de se pencher d’abord sur la rédaction et l’adoption d’une charte de la transition. Une charte qui devrait définir les organes de la transition et leur composition. Ces assises seront aussi l’occasion de designer le président après l’adoption de la charte. Celui-ci restera aux commandes de la transition jusqu’aux élections pour un retour à l’ordre constitutionnel normal.

Le capitaine Ibrahim Traoré avait souligné qu’il fallait aller vite car « tout est urgent dans le pays ». Officiellement désigné chef de l’État avec l’adoption d’un acte fondamental mercredi dernier, il avait assuré peu après sa prise de pouvoir qu'il ne ferait qu'expédier « les affaires courantes » jusqu'à la désignation d'un nouveau président de transition civil ou militaire par des « assises nationales ».

