En Afrique du Sud, les relations compliquées entre la jeunesse et la démocratie

Les fonctionnaires électoraux et les observateurs commencent à compter les votes après la fermeture des bureaux de vote à Embo, près de Durban, Afrique du Sud, le 8 mai 2019. (image d'illustration) REUTERS / Rogan Ward

Un an après le sommet Afrique-France de Montpellier, le dialogue se poursuit, avec plusieurs cycles de conférences prévues dans différents pays africains, et élargi aux relations Afrique-Europe. Le premier de ces forums, organisé par l’Institut français, vient de se terminer à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il était beaucoup question des relations entre la jeunesse et la démocratie.