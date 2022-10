Lesotho: le nouveau parti RFP en tête des élections, selon les premiers résultats

Les résultats sont toujours en cours d'annonce au Lesotho, mais un parti célèbre déjà sa victoire. Le parti de la Révolution pour la prospérité (RFP) est largement en tête des élections dans les circonscriptions publiées par la Commission électorale indépendante. Ce parti a été créé en mars par Sam Matekane, dit l'homme le plus riche du royaume du Lesotho. Un entrepreneur qui a fait fortune dans les mines de diamant. Son succès l'a rendu populaire ainsi que ses œuvres philanthropiques. Ses soutiens voient en lui le sauveur du Lesotho et ont célébré les premiers résultats comme une victoire.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Maseru, Romain Chanson

Comme un symbole, les premiers résultats à être dévoilés viennent de la circonscription du Premier ministre sortant. Et c'est une lourde défaite pour le parti au pouvoir (ABC) au profit de Nthati Moorosi, candidate et secrétaire générale du parti de la Révolution pour la prospérité (RFP).

« Les Basotho espéraient ce genre de leader depuis longtemps, un leader qui a ses propres victoires dans l'entreprenariat, quelqu'un qui est là uniquement pour être au service du peuple. »

En fin d'après-midi, les militants du RFP se réunissent devant le quartier général de Sam Matekane. Les résultats non-officiels qui remontent du terrain les désinhibent. Retabile célèbre son leader. « Quand on était petit, il était une source d'inspiration. Il a fait beaucoup de choses pour ce pays, de manière volontaire, ce mec est génial. La seule personne que j'admire plus que lui, c'est mon père. »

Sam Matekane sort de son hôtel, salue ses soutiens, et nous accorde quelques mots. « Je suis très heureux », confie-t-il, célébrant ce qu'il considère déjà comme « une victoire ».Mais à la question de savoir si on doit l'appeler Premier ministre, il rit puis répond prudemment : « Non pas encore, on doit attendre les résultats de la Commission électorale. »

Protégé par son service de sécurité, Sam Matekane s'engouffre dans un luxueux 4X4 et s'en va. Déjà populaire et immensément riche, l'homme de 64 ans vient de prendre une autre dimension.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne