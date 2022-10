Élisabeth Borne à Alger pour tenter de concrétiser une réconciliation franco-algérienne

La Première ministre française Élisabeth Borne, le 14 juillet 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Seize ministres et la Première ministre participent au 5e comité intergouvernemental de haut-niveau à Alger, premier rendez-vous du genre depuis près de 5 ans, après plusieurs reports et même une annulation au dernier moment l’année dernière. Sur les échanges économiques et culturels, Élisabeth Borne espère avancer avec son homologue algérien. Mais pour les dossiers sensibles entre Paris et Alger -le gaz, les visas et le travail de mémoire- il est encore trop tôt.