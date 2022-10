Bénin: quatre patients décèdent après une coupure d'électricité au CNHU

Entrée du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou (CNHU), Bénin. Wikimedia

Le Centre national hospitalier universitaire, le plus ancien et le plus grand hôpital du pays, est dans la tourmente après le décès de quatre patients décédés vendredi 7 octobre au service de réanimation. Peu avant les décès, il y a eu une coupure d’électricité. L’affaire, que le ministre de la Santé qualifie de « grave , fait grand bruit. La justice est saisie et les enquêtes et les auditions sont en cours.