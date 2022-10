Congo-B : exonération des droits de douanes des produits de première nécessité

Le gouvernement congolais vient de décider d’exonérer des taxes douanières plusieurs produits de première nécessité, en vue de lutter contre la vie chère dans le pays qui dépend essentiellement des importations des denrées alimentaires.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Selon la circulaire signée par le ministre de l’Économie et des finances, Jean-Baptiste Ondaye, ce sont les produits alimentaires de base comme le blé, l’huile végétale raffinée, la viande, le poisson de mer congelés, le poisson salé, le riz et le lait en poudre qui sont concernés par cette mesure.

Tout comme les intrants agro-pastoraux et halieutiques notamment l'engrais ou encore les intrants servant à la fabrication des aliments pour le bétail.

Tous ces produits vont bénéficier de « l’exonération du droit de douane, de la redevance informatique et de la taxe sur la valeur ajoutée ». Une exonération qui sera en vigueur pendant une année.

La décision est saluée par Mermans Babounga, secrétaire exécutif de l’Observatoire congolais des droits des consommateurs, qui demande surtout aux autorités de faire plus. « Cette circulaire fait partie des actes que nous attendions pour commencer à percevoir les effets positifs du plan de résilience. Nous ne disons pas que c’est suffisant. Nous exhortons le gouvernement à faire autant pour l’exonération des frais de péage des véhicules qui transportent les produits vivriers ».

Le plan de résilience dont parle Mermans Babounga a été élaboré par le gouvernement pour faire face à la flambée des prix sur les marchés. Une inflation constatée depuis le début du conflit russo-ukrainien.

Le Congo-Brazzaville dépend plus des importations estimées entre 500 et 700 milliards de francs CFA par an.

