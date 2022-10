Législatives au Bénin: les partis face aux difficultés de financement

Le dépouillement dans un bureau de vote dans la commune de Cadjèhoun à Cotonou en avril 2021. (image d'illustration) © Aurore Lartigue/RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le processus électoral pour les législatives du 8 janvier 2023 est en marche au Bénin. Lundi, la commission électorale Cena publie le calendrier et le dépôt des candidatures commence le 28 octobre prochain. Pour les candidats et les partis, c’est déjà la course pour les démarches administratives et la mobilisation des fonds pour la caution. Une caution qui a subi une augmentation extrême, pourtant tous les partis ne bénéficient pas du financement public.