Le regard bienveillant des pays africains sur la transition tchadienne

Le chef de la junte tchadienne Mahamat Idriss Déby Itno (à droite) lors de la cérémonie de clôture du dialogue national à N'Djamena, le 8 octobre 2022. AFP - DENIS SASSOU GUEIPEUR

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après avoir conclu les débats du Dialogue national inclusif et souverain jeudi, Mahamat Idriss Déby Itno a promulgué samedi 8 octobre lors d’une cérémonie officielle, une nouvelle charte de transition révisée issue de ces assises, et qui a fait basculer le pays dans une 2de phase de transition qu’il va diriger pendant 24 mois. Une cérémonie officielle de son investiture en tant que « président de transition » devant plusieurs chefs d’État se tient ce lundi. Une absence qui se fera remarquer, celle du président de la commission de l’Union africaine, alors que la CEEAC et ses États membres y seront fortement représentés.