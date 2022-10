Madagascar: le défi de la coordination dans la lutte contre les violences basées sur le genre

Une femme sur trois a déjà subi des violences conjugales dans la Grande Île. Le ministère de la Population est en train de mettre en place un plan de lutte pour prévenir et lutter contre les violences basées sur le genre. Un travail en coordination avec une dizaine d'organisations de la société civile et d'ONG, ainsi qu'avec la police et la gendarmerie nationale.

Un peu plus de 70% des femmes et des filles qui ont subi des violences physiques ont préféré garder le silence sur leurs abus, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique. Le plan de lutte vise aussi les violences sexuelles, psychologiques et économiques et doit s'adapter aux différentes régions de l'île, explique Céline Marie Yolande Via, membre fondatrice de la Fédération pour la promotion féminine et enfantine : « Madagascar est très vaste. En milieu urbain, on commence à connaître, mais ça ne touche pas les femmes rurales encore. Alors que c’est là qu’il y a surtout les pratiques néfastes, les us et coutumes qui sont plutôt contre les droits des femmes. Même entre les différentes régions, parce que chaque région à ses spécificités. Par exemple, dans le sud du pays, une fille qui vient de naître, ses parents vont la donner à un riche pour avoir des zébus. »

Masculinité positive

Si plusieurs associations engagées dans la défense des droits des femmes se battent contre ce fléau depuis plusieurs années, de leur côté, ces acteurs visent une meilleure coordination pour une lutte plus efficace.

Pour les participants, l'une des clés est la masculinité positive, qui consiste à impliquer les hommes dans cette lutte et à déconstruire les stéréotypes de genre.

« Déjà, on va toucher les leaders d’opinion, les autorités traditionnelles, surtout. Parce que ce sont eux qui véhiculent les messages, poursuitCéline Marie Yolande Via. Et aussi, on va conscientiser les femmes, puisque les femmes sont élevées comme ça, parce que ce sont elles qui transmettent les traditions. »

Le gouvernement malgache s'est fixé l'objectif d'éradiquer les violences basées sur le genre d'ici à 2030.

