Élections au Lesotho: les résultats définitifs confirment la victoire de Sam Matekane

Les partisans de la Révolution pour la prospérité (RFP) du Lesotho, un parti récemment fondé et dirigé par Sam Matekane, réagissent à la suite des élections législatives du Lesotho dans la capitale Maseru, Lesotho, le 8 octobre 2022. REUTERS - SIPHIWE SIBEKO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Trois jours après les élections générales, les résultats officiels sont tombés lundi 10 octobre au Lesotho. Le parti au pouvoir confirme sa dégringolade et ne sera pas en mesure de former un gouvernement. La charge reviendra au parti de la Révolution pour la prospérité (RFP) et à Sam Matekane, son chef. L'homme le plus riche du Lesotho a créé la surprise en obtenant 56 sièges sur les 120 de l'Assemblée nationale.