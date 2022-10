Madagascar: une exposition photographique retrace l'histoire de la haute ville d'Antananarivo

L'exposition Antananarivo Mémoire et images, est visible jusqu'au 21 octobre dans le hall de l'hôtel de ville, dans le centre de la capitale.

À Madagascar, une exposition de photographies plonge les visiteurs dans le passé de la haute ville d'Antananarivo. C'est ce que propose Antananarivo, Mémoire et images dans le hall de l'hôtel de ville de la capitale jusqu'au 21 octobre.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

Connue pour son Rova, le palais de la reine qui surplombe la colline sacrée de Manjakamiadana, la haute ville révèle toute la richesse de son architecture passée avec cette exposition. Une série de photos du XIXe siècle et du début du XXe siècle plonge les visiteurs dans les quartiers historiques et le patrimoine culturel et architectural de la haute ville, site emblématique de la royauté malgache.

« Ce sont des photographies qui témoignent d'abord d'un passé. Nous sommes encore dans la période royale. Grâce à ces photos, les gens peuvent retrouver des traces de certaines choses, comme la maison de la princesse Ramasindrazana qui a marqué tout le quartier d'Andohalo. Une maison invisible depuis 1904 lorsqu'elle a été rasée pour y mettre le lycée Condorcet, aujourd'hui appelé Lycée Andohalo », raconte Helihanta Rajaonarison, historienne et présidente du musée de la photographie de Madagascar.

Cette exposition permet de rappeler à la mémoire l'existence de ces maisons « qui ont un cachet spécifique ». « Il y a, par exemple, des maisons en bois que l'on peut reconnaître par le style "kontona" qui sont en fait des habitations de gens riches », ajoute Helihanta Rajaonarison.

L’exposition permet à la haute ville de descendre en plein cœur de la capitale. Parmi les visiteurs, Éric, 32 ans : « C'est comme si on rapprochait deux quartiers très différents parce que les gens qui vivent ici ne vont pas forcément monter dans la haute ville. Ça m'a permis de mieux connaître ces quartiers. Il y a de belles maisons que je n'imaginais pas et qu'on ne peut plus voir en ce moment, ce qui est triste. La plupart sont en briques maintenant ».

Un passé encore visible dans le quartier d'Antsahatsiroa, notamment, où subsistent depuis plus de deux siècles des maisons jumelles construites entièrement à partir de matériaux organiques.

L’exposition est gratuite, issue d'une collaboration entre la commune urbaine d'Antananarivo, le musée de la photo et l'association Antsahatsiroa Miatrika, qui regroupe les habitants et riverains de ce quartier.

