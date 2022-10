RDC: le clan Katumbi prend ses distances avec l'Union sacrée du président Tshisekedi

La tension entre le camp de Moïse Katumbi et celui du président Tshisekedi remonte à plus d’un an. (image d'illustration) © AFP/File

Le fossé s’agrandit entre Moise Katumbi et l'Union sacrée, la coalition autour du président Félix Tshisekedi. Depuis plusieurs mois, les tensions persistent entre cadres proches de l’ancien gouverneur du Katanga et ceux du président congolais. La semaine dernière, Augustin Kabuya, le chef intérimaire du parti présidentiel, l’UDPS, a haussé le ton, appelant le clan Katumbi à quitter la coalition. Dans les faits, c’est un départ en douceur qu’effectue l’ancien opposant et homme d’affaires aux ambitions présidentielles. La tension entre les deux camps remonte à plus d’un an.