Mali: les policiers réagissent à l'annonce de leur militarisation

« Le plus gros risque, c'est l'excès de violence »



La militarisation de la police doit permettre, selon le communiqué publié mercredi dernier, de « déployer la Police nationale dans les zones reconquises par l’Armée." Que cela signifie-t-il en pratique ? David Baché a posé la question à Arthur Banga, chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, spécialiste des armées et des questions de défense.



Cela veut dire qu'après une opération ou un combat mené par les armées, le ratissage et « tenir la zone » pourra revenir à des forces de police. Cela devrait permettre à l'armée de progresser plus rapidement, sachant que la militarisation suppose qu'au niveau de l'équipement et de la formation, il va y avoir une transformation pour permettre justement à la police de pouvoir faire des missions beaucoup plus militaires.



Donc, l’idée, c’est de se déployer dans des zones où la police serait aujourd’hui absente, et de combler un vide qui pénalise aujourd'hui les populations dans de très grandes parties du territoire…

Exactement. D'abord pouvoir combler ce vide, mais ensuite pouvoir utiliser la police dans des opérations militaires. La police aura donc pour mission de sécuriser, de ratisser, voire même de faire des appuis à l'armée dans des opérations purement militaires.

Et il était nécessaire, pour cela, de faire passer la police dans le giron de l’armée ? Le statut actuel de la police ne suffisait pas ?

L'idée est de donner un statut beaucoup plus légal à cet usage de la police. Si vous ne donnez pas ce statut, les policiers pourront dire un jour : "ce n'est pas notre rôle, on n'est pas formés pour cela ou on n'a pas l'équipement pour." Mais cela peut aussi créer un mélange des genres : on ne pourra plus vraiment situer la différence entre l'armée et la police. Le plus gros risque, c'est que, justement, sur des opérations de police banales, normales, on retrouve une force ayant reçu une formation militaire avec l'emploi d'une violence en excès. Le risque, c'est donc l'usage de la violence et le respect des droits de l'homme. Le deuxième problème, c'est la question de la proximité : en suréquipant la police, ou en lui donnant des formations purement militaires, on peut perdre l'avantage de cette force qui est d'être dans la population et avec la population.

Est-ce qu’il n’y a pas un risque aussi pour les droits des policiers eux-mêmes, qui n’auront plus de syndicats notamment ?

Naturellement ! À partir de ce moment, la police n'aura plus le droit de grève ni aucun des droits syndicaux. Elle va perdre les avantages de son statut civil actuel. Les revendications se feront comme chez les militaires, à travers la hiérarchie, théoriquement. Elles ne seront pas visibles. Évidemment, la police va perdre cet avantage-là, et c'est "tout bénef'" pour la junte parce que cela fera des manifestations et des contestations en moins. Mais il faut dire que dans la sous-région, en Côte d'Ivoire par exemple, la police est déjà militarisée, et cela a permis d'utiliser la police sur le front. Tout dirigeant préfère avoir une force de police qui ne soit pas à même de discuter, mais on peut entendre aussi les raisons opérationnelles.