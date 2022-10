RDC: «plus de 180 morts» dans un conflit intercommunautaire à l’ouest du pays

En RDC, la situation est revenue au calme à Kwamouth, dans l'ouest du pays, un territoire de la province de Mai-Ndombe en proie aux affrontements intercommunautaires opposant les communautés Yaka et Téké depuis juillet dernier. Des milliers de déplacés et près de 200 personnes ont été tuées.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Lundi, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya s'est exprimé sur les affrontements entre les communautés Yaka et Téké dans l’ouest du pays. Selon lui, « plus de 180 » personnes sont mortes à la suite de ces mois de conflit. « Aujourd'hui, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que la sécurité puisse être rétablie », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse, précisant que des « opérations de ratissage » ont eu lieu.

« Les plus grosses menaces ont été tuées et nous sommes vigilants sur le sujet », a ajouté le porte-parole qui note que les affrontements ont débuté à cause « d’un conflit vrai/faux chef Yaka » qui « voulait installer des yakas dans les territoires tékés ».

Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement

