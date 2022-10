Allemagne: les Érythréens pourront obtenir un passeport sans passer par l'ambassade

La plus haute juridiction allemande a rendu une décision historique, ce mardi 11 octobre : les réfugiés et demandeurs d'asile érythréens dans le pays n'auront plus à demander un passeport à l'ambassade de leur pays d'origine s'ils souhaitent voyager. Le motif : comme tous les membres de la diaspora, pour obtenir des papiers, ils étaient contraints de verser 2% de leurs revenus et de signer un document de « repentance » pour avoir quitté l'Érythrée.